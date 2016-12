23:24 - Una donna texana, Shannon Richardson, madre di sei figli (uno dei quali nato in carcere) è stata condannata a 18 anni di prigione per aver inviato lettere alla ricina al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e all'allora sindaco di New York, Michael Bloomberg. La Richardson in passato lavorava come attrice, ed è apparsa in alcune serie televisive americane come The Walking Dead e Vampire Diaries.