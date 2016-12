10:22 - Frustrato, stanco, disperato. Oppure solo provocatorio e strafottente. Larry Green non ha comunque avuto un'idea brillante quando, entrato in una stazione di polizia a Milwaukee, ha letteralmente sputato in faccia all'agente che gli si era presentato di fronte. E' stato immediatamente arrestato. Forse era ciò che davvero voleva