3 agosto 2014 Migliaia di persone al funerale del soldato israeliano rapito Alla famiglia di Hadar Goldin è giunta anche la telefonata del premier Benjamin Netanayhu Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:25 - Migliaia di persone giunte da tutto Israele hanno partecipato a Kfar Saba (vicino a Tel Aviv) ai funerali di Hadar Goldin, il soldato dato per rapito da Hamas venerdì e poi riconosciuto come caduto in combattimento. Prima del funerale il premier Benjamin Netanayhu ha telefonato alla famiglia per esprimere le proprie condoglianze, mentre il ministro della Difesa Moshé Yaalon ha partecipato alle esequie.