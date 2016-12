17 gennaio 2014 Michelle Obama su Twitter: "Felice di essere nel club dei 50enni con mio marito Barack" "Ecco la mia tessera d'anziana", cinguetta la First lady nel giorno del compleanno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:43 - "Sono felicissima di unirmi a Barack nel club dei cinquantenni. Ecco la mia tessera da anziana". Così Michelle Obama, che compie mezzo secolo, cinguetta su Twitter, postando una foto in cui mostra raggiante la sua tessera della Aarp, l'associazione di persone over 50 più nota d'America. A Washington, intanto, trapelano le indiscrezioni per la festa in suo onore sabato sera, con la presenza di Byoncè e del marito Jay Z, amici degli Obama.

"Non mi sento arrivata" - "A 50 anni non mi sento arrivata, ma mi sento come una persona in continua evoluzione", ha sottolineato la first lady in un'intervista-confessione al magazine People. "Sento che non ho il diritto di sedermi sugli allori", ha affermato Michelle.