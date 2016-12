26 marzo 2014 Michelle Obama saluta la Cina tra panda e polemiche sui diritti umani Alcuni scatti immortalano la First Lady negli ultimi momenti della sua visita. I nazionalisti hanno criticato la scelta di pranzare in un ristorante tibetano Tweet google 0 Invia ad un amico

18:26 - Si conclude con qualche venatura polemica la missione cinese di Michelle Obama: sei giorni di "diplomazia gentile" per avvicinare Usa e Cina, anche sul piano della comprensione culturale. Dopo le frasi sulla libertà di espressione come "diritto universale", la first lady si è concessa un pranzo in ristorante tibetano: un modo soft per lanciare un messaggio alle autorità cinesi sul Tibet. Il programma finale ha avuto un forte impatto mediatico.

Michelle Obama ha infatti visitato la Chengdu Research Base of Giant Panda, la più importante riserva di panda della Cina. Dando delle mele da mangiare a uno degli animali, la First lady americana ha fatto la gioia di fotografi e cameramen. Giunta al sesto e ultimo giorno della sua missione in Cina, la moglie del presidente americano Barack Obama ha poi sottolineato un motivo di dissenso tra Usa e Cina,scegliendo di recarsi a mangiare in un ristorante tibetano di Chengdu, che è la capitale della provincia del Sichuan e una delle metropoli cinesi emergenti.



La Cina considera il Dalai Lama, il leader tibetano in esilio, un pericoloso secessionista, mentre gli Usa lo ritengono un moderato e insistono con la Cina perché riprenda a dialogare con lui. La sosta nel ristorante Zangxiang Teahouse è stata decisa, secondo la Casa Bianca, "in linea con l'interesse (della First Lady) verso i diritti delle minoranze".



Nel Sichuan vive una numerosa comunità tibetana, tradizionalmente ostile verso Pechino. Circa la metà delle 120 "autoimmolazioni" di protesta compiute da tibetani negli ultimi tre anni si sono verificate nel Sichuan. La visita di Obama al ristorante tibetano - dove le sono stati offerti una serie di piatti basati sulla carne di yak - ha suscitato le ire dei nazionalisti cinesi.



Intervenendo sui siti di comunicazione sociale uno di loro ha scritto che la scelta della First Lady "ha un forte significato politico, e vuole far capire che gli Usa guardano con attenzione alla politica verso il Tibet". Nel corso del viaggio, nel quale è stata accompagnata dalle due figlie di 13 e 16 anni e dalla madre Marian Robinson, Michelle Obama si è dedicata a quella che la stampa cinese ha definito una "diplomazia gentile".



La First Lady ha visitato scuole e università mettendo l' accento sulla necessità di scambi culturali che consentano ai cittadini dei due paesi di comunicare e di approfondire la conoscenza reciproca. Arrivata in Cina il 20 marzo, Michelle Obama ha visitato Pechino e Xi'an, la città dei guerrieri di terracotta, prima di raggiungere Chengdu.