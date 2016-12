Michelle, la festa per i 50

13:55 - C'era la Washington che conta alla festa di compleanno per i cinquant'anni di Michelle Obama. Un party alla Casa Bianca rigorosamente da ballo, secondo i voleri di questa "splendida cinquantenne", come si è definita la stessa First Lady, parafrasando le protagoniste di Sex and The City e la loro celebre frase ''Fifty and fabulous''. Mistero sul regalo del marito Barack. Top Secret anche la lista degli invitati per l'appuntamento mondano dell'anno alla corte della "Mum in Chief".

Informale il programma della serata. A partire dal biglietto d'invito con su scritto semplicemente ''Snacks & Sips & Dancing & Dessert,", cioè ''assaggini, roba da bere, ballo e dolci''. Insomma, niente cena, 'venite mangiati', perché ci saranno solo dolci, roba da bere, e tanta buona musica. Nella palazzina bianca di 1600 Pennsylvania Ave c'è anche Beyoncè con il marito Jay-Z, ambedue ormai amici intimi degli Obama. Non manca nemmeno la regina della tv Oprah Winfrey, un'altra icona afro-americana, protagonista dell'inner circle della First Family. Ma festa a parte, il giro di boa del mezzo secolo non spaventa Michelle Obama, che si presenta al traguardo dei cinquant'anni con più grinta che mai. "Non mi sono mai sentita più sicura di me", ha dichiarato la "Mum in Chief' alla rivista People. E ironica, su Twitter ha cinguettato: ''Sono felicissima di unirmi a Barack nel 'club dei cinquantenni. Ecco la mia tessera da anziana'', postando una foto in cui mostra raggiante la sua tessera della Aarp, l'associazione di persone 'over cinquanta' più nota degli Stati Uniti. Possibilista sul Botox, Michelle resta la donna piu' popolare d'America. Malgrado le voci e i pettegolezzi di una crisi matrimoniale, questa figlia di uno dei quartieri più popolari di Chicago, con due lauree da Ivy League alle spalle, per i prossimi tre anni e' pronta ad intraprendere nuove sfide al fianco del marito. Non solo la battaglia contro l'obesità giovanile, ma anche quella per il diritto allo studio, ancora negato a tanti giovani negli Stati Uniti, a fianco dei veterani e delle famiglie dei caduti in guerra. Ma come suggeriva oggi il Washington Post, per lei come per Hillary Clinton, un'altra ex First Lady sulla breccia da anni, la vita ricomincia a 50 anni.