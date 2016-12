21 marzo 2014 Michelle è in Cina e Obama scherza:

"Se lei è fuori, in casa regna il disordine" La first lady sta visitando il Paese asiatico con le figlie, così il presidente in un'intervista tv ha raccontato la sua vita domestica quando la moglie è assente

11:09 - Mentre la moglie Michelle si trova in Cina con le figlie per un viaggio istituzionale, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato intervistato da Ellen De Generes. In collegamento dalla Casa Bianca, Obama ha raccontato al canale Nbc alcuni aneddoti della vita domestica della famiglia presidenziale. "Quando lei è fuori, a casa regna il disordine, calzini ovunque", ha detto scherzando il primo presidente nero della storia americana.

"Porto a passeggio i cani" - Obama ha così spiegato come, in assenza di Michelle, i momenti della vita quotidiana possano diventare "difficoltosi". "Quando lei è fuori, a casa regna il disordine, ci sono calzini ovunque. Poi mi tocca portare a passeggio i due cani e fare quello che si fa ogni volta che si portano i cani fuori".



"Vita a Washington? A tratti noisa" - Il presidente democratico ha poi continuato, ironicamente, a parlare della sua vita in questi anni: "A dire la verità la vita a Washington è un po' più noiosa di quanto appaia sullo schermo. La maggiore parte della mia giornata la passo seduto in una stanza ad ascoltare un gruppo di gente in giacca e cravatta grigia parlando di un sacco di roba che non farebbe grandi ascolti in televisione".



Sul selfie degli Oscar - Ellen De Generes è la conduttrice che con il selfie della notte degli Oscar ha stracciato il record mondiale di retweet, che apparteneva proprio a Obama. Il presidente ha commentato con una battuta: "Cara Ellen, ti piace vincere facile. E' stata una trovata piuttosto a buon mercato sconfiggermi con il tuo selfie, mettendo un mucchio di celebrità sullo sfondo, dando loro anche da mangiare della pizza".