18 febbraio 2014 Miami, pittore rompe vaso da 700mila euro Arrabbiato perché al museo promuovono solo artisti internazionali. Il Perez Art Museum: "Siamo per la libertà di espressione, ma questo è stato un atto di vandalismo" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:37 - Ha distrutto un'opera dal valore di quasi un milione di euro perché arrabbiato con con le istituzioni culturali americane poiché non incentivano l'arte locale, ma promuovono quella estera. Maximo Caminero è il nome dell'artista di Miami che ha distrutto un'opera del notorio artista dissidente cinese, che va tanto in voga di questi tempi, Ai Weiwei. Si trattava di un vaso che valeva più di 700mila euro in mostra al Perez Art Museum della città americana. "Siamo i primi a incentivare l'arte locale e internazionale, tanto che il mese prossimo ci sarà una mostra di arte americana, siamo per la libertà di espressione artistica, ma questo - ha scritto in un comunicato il Museo - è stato solo un atto di vandalismo e di disprezzo del lavoro di un altro collega".