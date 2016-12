15 settembre 2014 Messico, l'uragano Odile ha toccato terra: paura per residenti e turisti Evacuate le zone a rischio, migliaia di persone sono ospitate in alberghi di lusso trasformati in rifugi Tweet google 0 Invia ad un amico

08:50 - L'uragano Odile ha toccato terra in Messico, nei pressi della località turistica di Cabo San Lucas, sulla punta della penisola della Baja California. Lo hanno annunciato gli esperti americani. In previsione del suo arrivo le autorità hanno provveduto a far evacuare le zone a rischio e migliaia di turisti sono ospitati in alberghi di lusso trasformati in rifugi.