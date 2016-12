Messico, 300 turisti italiani ancora bloccati per un guasto all'aereo

08:56 - Sembra non finire mai l'odissea di oltre 300 italiani bloccati da sabato sera a Cancun, Messico, e e Roatan, Honduras, per l'avaria di un Boeing 767 di Air Italy-Meridiana. La nuova partenza, inizialmente prevista per le 9, è stata spostata a lunedì sera, intorno alle 21. L'arrivo in Italia dovrebbe avvenire martedì mattina. Le autorità messicane hanno ancora negato il via libera per un guasto elettrico.

"L'esito dell'intervento tecnico di riparazione del guasto elettrico al Boeing - ha spiegato il giornalista Luca Gialanella, che è tra i turisti bloccati a Cancun - ha dato esito negativo e le autorita' messicane dell'aviazione civile, d'intesa con i tecnici della Boeing e della direzione aeroportuale, hanno quindi negato il via libera. A questo punto, la comitiva verrà portata in Italia con un aereo 767 della Tap, la compagnia di bandiera portoghese: il volo farà tappa prima a Roatan, poi a Cancun, infine Malpensa".