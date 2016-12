09:13 - A causa di un guasto all'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Italia, circa 300 turisti italiani sono bloccati in Messico e in Honduras, dove hanno trascorso le vacanze di fine anno. Nel pomeriggio saranno informati sul nuovo orario di volo per il rientro. Dopo un primo annuncio di ritardo di circa tre ore, sono stati comunicati ai turisti la cancellazione del volo e il loro trasferimento in alberghi.