Merkel:su Mosca pronti a iniziative

15:53 - "Sono passati sei giorni e non ci sono stati segnali dalla Russia sul gruppo di contatto, quindi ci dobbiamo preparare al successivo livello di sanzioni". E' l'avvertimento che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, lancia a Mosca sulla questione Crimea. "Se la situazione non cambierà lunedì - ha annunciato la Merkel - si deciderà il secondo livello di misure. Continueremo a fare tentativi, anche se le trattative non sono andate come avremmo sperato".