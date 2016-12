22 settembre 2014 Merkel striglia Valls: "La Francia rispetti i patti presi con l'Ue nel patto di stabilità" "Ci sono diverse possibilità di generare crescita anche senza soldi aggiuntivi". La replica di Parigi: "Berlino deve avere fiducia, faremo le nostre riforme" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:08 - "Dobbiamo rispettare quello che abbiamo concordato nel patto di stabilità". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa col premier francese Manuel Valls. "Vedo i grossi sforzi fatti da Parigi, e questi sono valutati dalla Commissione europea", ha continuato. "Ci sono diverse possibilità di generare crescita anche senza altri soldi", ha aggiunto la cancelliera tedesca ipotizzando l'abbattimento della burocrazia e l'agenda digitale.

La Merkel ha sottolineato che la Germania non "darà una propria valutazione" dei risultati francesi, ma "sosterrà" la Commissione europea che e' tenuta a farlo. La cancelliera ha inoltre lodato "l'ambizioso programma di riforme" presentato dal premier Valls, a Berlino per la prima visita ufficiale dal suo insediamento, e ha augurato "successo" ai francesi.



Valls: "Berlino si fidi" - "Noi faremo le nostre riforme, ma abbiamo bisogno di più fiducia da parte della Germania", ha replicato il premier Valls. "Un giornale tedesco ha riassunto un mio discorso titolando 'è colpa della Germania'. Non è quello che ho detto, è riduttivo e sbagliato. La Francia deve assumersi le sue responsabilità", ha aggiunto. Citando le riforme fatte dalla Germania, Valls ha aggiunto che all'epoca Parigi invece "non le ha fatte". "La Francia adesso deve recuperare sulle riforme", ha detto sottolineando che lo farà "per i francesi".