15:32 - Il cancelliere tedesco, Agela Merkel, lavora "affinché Jean-Claude Juncker abbia la maggioranza necessaria per diventare presidente della Commissione europea". Il dibattito, però, secondo la leader tedesca, va condotto "con spirito europeo: significa che si deve lavorare per trovare unità. Per questo non mi è indifferente se la Gran Bretagna sarà o meno membro Ue".