Merkel: "Intervenire contro Isis"

01:00 - "Berlino ha il dovere di intervenire in Iraq contro l'avanzata dello Stato islamico (Isis) anche perché nelle file di quest'ultimo combattono circa 400 tedeschi". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Dei 20mila miliziani dell'Isis 2mila vengono dall'Europa, "400 dei quali verosimilmente dalla Germania. Per questo non possiamo dire tanto facilmente di non aver niente a che fare con tutto ciò", ha sottolineato la Merkel.