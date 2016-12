18:05 - "Il patto di stabilità non può essere modificato, ma la Commissione Ue darà un'interpretazione Paese per Paese circa l'uso della flessibilità". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice europeo di Bruxelles. "Matteo Renzi - ha poi aggiunto - è un premier di grande successo. Mi ha spiegato il piano delle riforme in mille giorni e non ho dubbi che l'Italia avrà più crescita di ora".