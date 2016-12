Melbourne, una città senza fumoDal 2016 niente sigarette all'aperto

13:18 - Melbourne diventerà la prima città del mondo totalmente smoke free. A partire dal 2016, ha annunciato il sindaco Robert Doyle, nella metropoli australiana sarà vietato fumare all'aperto. Dai parchi alle strade, dalle spiagge alle terrazze dei locali pubblici, chi si accenderà una sigaretta sarà punito con una multa. Uniche eccezioni, alcune aree predisposte e riparate. La decisione ha scatenato le polemiche di una parte di cittadini e negozianti.

Primi al mondo - Melbourne, seconda città australiana per numero di abitanti (quattro milioni) dietro a Sidney, diventerà la prima metropoli del mondo a imporre questo divieto. Niente sigarette all'aperto quindi, oltre che all'interno di uffici e locali. La norma riguarderà anche le zone esterne dei ristoranti e i cantieri di costruzione. Saranno realizzati appositi luoghi riparati, dove potranno accedere solo i fumatori. Il divieto è già stato introdotto in via sperimentale in alcuni quartieri, tra cui il centralissimo The Causeway.



Non tutti d'accordo - La decisione è stata annunciata dal sindaco Robert Doyle ed è il punto più scottante del suo programma. Non tutti infatti hanno preso bene il divieto. I negozianti di Collins Street, per esempio, sono scettici sulle applicazioni della lotta alla sigaretta. "Come sarà possibile farla rispettare, dovremmo avere una speciale polizia antifumo?", chiede uno dei loro rappresentanti. Anche Denis Napthine, governatore della regione di Victoria, non è favorevole allo stop al fumo. "Penso che sia del tutto impraticabile e irragionevole", riporta il Daily Mail. Il primo cittadino però tira avanti e difende la sua scelta: "Dato l'enorme successo riscontrato in The Causeway, penso che potremo attrarre molte persone a Melbourne, che diventerà una delle prime città al mondo senza tabacco".