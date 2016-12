13:47 - Forse gli studenti hanno esagerato un po' troppo, e la festicciola universitaria di primavera a Isla Volta, vicino a Santa Barbara, in California, si è trasformata in un party di dimensioni epiche: 15mila partecipanti e migliaia di litri di alcol. Peccato che il divertimento si è trasformato in guerriglia generando una mega rissa contro le forze dell'ordine. 100 gli studenti arrestati e 44 i feriti tra giovani e agenti.

Doveva essere solo una "normale" festa di primavera (non autorizzata), ma forse il passaparola ha fatto si che si trasformasse in un evento con migliaia di studenti, più di 15mila in totale. Il degenero è iniziato intorno alle 21.30 quando un poliziotto è stato ferito alla testa da un ragazzo con uno zaino pieno di bottiglie di alcolici. A quel punto parte della folla in preda all'alcol, dopo aver visto il giovane essere arrestato dagli agenti, ha iniziato a lanciare pietre contro le forze dell'ordine, e da lì è iniziato tutto.



Sono stati distrutti cartelli stradali, devastate automobili parcheggiate sulla strada e sono stati appiccati piccoli incendi. Solo con l'utilizzo di fumogeni e proiettili di schiuma gli agenti sono riusciti a placare la rissa e mettere fine a questa distruttiva festa di primavera.