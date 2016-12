26 marzo 2014 Maxi-incendio in un complesso residenziale di Houston: 200 vigili del fuoco al lavoro Le fiamme erano visibili da chilometri di distanza. L'edifico, del valore di 50 milioni di dollari, era in fase di ultimazione. Salvato in extremis un operaio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Ci sono voluti duecento uomini dei vigili del fuoco per domare un maxi-incendio sviluppatosi in un edificio ancora in costruzione di Houston, in Texas. Le fiamme erano visibili da chilometri di distanza. Fortunatamente non ci sono state vittime. Un operaio, che stava lavorando nel cantiere, è stato salvato in extremis. Il complesso residenziale, del valore di 50 milioni di dollari, era in fase di ultimazione: ancora da stabilire le cause dell'incendio.