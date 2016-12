Maxi blackout in Venezuela

01:19 - Un gigantesco blackout ha colpito gran parte del Venezuela, incluse Caracas e altre città. La luce è andata via in modo intermittente in una decina di stati a causa di guasti nelle linee elettriche. "Stiamo lavorando, vi chiedo pazienza", ha detto in tv il ministro dell'energia elettrica, Jesse Chacon. In passato il presidente Nicolas Maduro aveva dato la responsabilità dei guasti alla "guerra elettrica" promossa dall'opposizione, e cioè ai sabotaggi.