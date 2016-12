11:41 - "A dispetto di così tanto tempo senza la formulazione di accuse, è del tutto plausibile che Massimiliano Latorre e Salvatore Girone tornino a casa". Lo ha detto il ministro della Difesa, Mario Mauro, parlando del caso dei due marò ancora detenuti in India in attesa del processo. "E' l'unica soluzione - ha sottolineato - che può preservare New Delhi dall'accusa di violazione dei diritti umani".