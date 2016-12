Massacro a Kiev, oltre 100 morti Bonino: "Decise sanzioni dalla Ue"

Sale di ora in ora il bilancio degli scontri tra la polizia e gli antigovernativi a Kiev. E' saltata dunque la tregua annunciata dal presidente Ianukovich e oltre 100 persone sono rimaste uccise, mentre gli insorti hanno catturato 67 agenti. Ordinata l'evacuazione del Parlamento. Alcuni atleti dell'Ucraina abbandonano per protesta i Giochi di Sochi, ma il Comitato olimpico di Kiev ha smentito. Bonino: "Decise sanzioni dalla Ue".

22:04 Governo: "Da martedì 75 morti"

Sale a 75 il bilancio ufficiale delle persone che hanno perso la vita in questi tre giorni di scontri a Kiev. Lo fa sapere il ministero della Salute ucraino in un comunicato, precisando che 76 feriti versano in gravi condizioni.

21:14 Colloquio Obama-Merkel: "Basta violenze"

Il presidente americano, Barack Obama, ha avuto un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, per fare il punto sulla situazione in Ucraina. I due leader - informa la Casa Bianca - si sono detti d'accordo per sostenere "una fine immediata delle violenze e una soluzione politica che sia nell'interesse del popolo ucraino".

19:56 Ianukovich: "Ok a elezioni anticipate"

Il premier polacco Donald Tusk ha annunciato che il presidente ucraino Viktor Ianukovich ha accettato un accordo con i tre ministri europei per tenere elezioni anticipate nel 2014. "E' stato concordato con Ianukovich che si terranno elezioni presidenziali e parlamentari quest'anno e che un governo di unita' nazionale sara' creato nei prossimi dieci giorni", ha detto Tusk alla stampa.

19:36 Ministri Ue: primo responsabile è Ianukovich

"La prima responsabilità della situazione attuale ricade direttamente sul presidente Ianukovich e sulle autorità ucraine cui spetta il primo passo per riprendere il dialogo". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio Esteri, che non indicano alcun nome a carico del quale saranno inflitte sanzioni, scelta delegata ai gruppi di lavoro Ue.

19:35 Ue: sanzioni applicate in modo graduale

I 28 hanno "deciso con procedure urgenti di introdurre sanzioni mirate, che includono il congelamento dei beni ed il bando dei visti contro i responsabili di violazioni dei diritti umani, violenza e uso eccessivo della forza" e la loro "scala di applicazione verrà decisa alla luce degli sviluppi. Deciso anche lo stop delle licenze d'export di materiale per la repressione". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio dei ministri straordinario sull'Ucraina.

19:18 Parlamento Kiev riunito per seduta emergenza

Il parlamento di Kiev è riunito per una seduta di emergenza. Lo riferisce l'agenzia ucraina Unian precisando che sono presenti deputati dell'opposizione e alcuni della maggioranza del partito di Victor Ianukovich. Ai lavori - secondo le stesse fonti - sono presenti 227 parlamentari su un totale di 450.

18:22 Ue: "Domani la lista dei nomi dei colpevoli"

Non ci sono indicazioni di nomi nella decisione formale che sarà presa in queste ore dal Consiglio Ue sulle sanzioni europee per l'Ucraina. Lo riferiscono fonti diplomatiche precisando che la lista sarà compilata dal Comitato per la Politica e la Sicurezza e dal Servizio di azione esterna della Ue probabilmente già domani.

18:20 Farnesina convocherà ambasciatore ucraino

La Farnesina convocherà domani l'ambasciatore ucraino a Roma, Yevhen Perelygin. Il diplomatico sarà ricevuto dal viceministro degli Esteri, Marta Dassù.

18:09 Bonino: "Priorità è che non esploda paese"

"La prima priorità è che non esploda il Paese". Lo ha detto Emma Bonino riferendo che nel Consiglio Esteri, d'accordo con i tre colleghi a Kiev, è stata presa "la decisione di tentare un dialogo critico, molto serrato, anche con i russi".

18:03 Bonino: "Decise sanzioni Ue"

L'Unione europea prende provvedimenti contro l'Ucraina dopo la dura repressione costata la vita, solo nella giornata di giovedì, ad almeno cento persone. "La decisione è di mettere al bando molto rapidamente tutti coloro che si sono macchiati di violenza", ha detto Emma Bonino. Il ministro degli Esteri ha annunciato anche facilitazioni "per i feriti, la società civile e i dissidenti" per la richiesta dei visti.

17:18 Casa Bianca: "Ianukovich ritiri forze sicurezza"

"Il presidente ucraino Viktor Ianukovich deve ritirare immediatamente la sue forze di sicurezza e rispettare il diritto a una pacifica protesta". Lo afferma la Casa Bianca commentando la situazione in Ucraina.

16:25 Governo: "In ostaggio 67 agenti"

Sono 67 i poliziotti catturati e tenuti in ostaggio dai dimostranti di piazza Maidan, a Kiev. Lo rende noto il ministero dell'Interno ucraino.

16:19 Concluso incontro troika Ue-Ianukovich

Si è concluso, sullo sfondo delle violenze che imperversano a Kiev, l'incontro fra il presidente ucraino Viktor Ianukovich e la troika Ue formato ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia. I ministri, all'uscita, non hanno voluto fare dichiarazioni. Secondo fonti europee, restano per ora a Kiev, dove è atteso anche un mediatore russo.

15:51 Governo: polizia spara per "legittima difesa"

I poliziotti di Kiev sono stati autorizzati a usare armi da fuoco per "legittima difesa" dopo che stamani erano stati presi di mira da spari. Lo riferisce il ministero dell'Interno ucraino in un comunicato. "Per preservare la vita dei poliziotti, è stato deciso di riportarli su posizioni più sicure e di utilizzare le armi, per legittima difesa. I poliziotti sono autorizzati a usare armi da fuoco", ha dichiarato il servizio stampa le forze di sicurezza del ministero.

15:32 Manifestanti alla Cnn: "100 morti, 500 feriti"

Sono circa 100 i morti da questa mattina in Ucraina, e 500 i feriti, secondo quanto ha detto il coordinatore dell'assistenza medica dei manifestanti citato dalla Cnn.