17:06 - Da lunedì per ottenere il visto turistico per entrare in India, bisognerà portare all'ambasciata indiana, oltre ai documenti necessari, anche il proprio estratto conto bancario. A renderlo noto sono alcuni tour operator che si trovano a fronteggiare la novità che, afferma uno di loro, "va contro la dignità del nostro Paese e dietro la quale temiamo c'entri la vicenda dei marò".