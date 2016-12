20:53 - L'Unione europea è "profondamente preoccupata per la vicenda dei due marò e per il rischio che vengano incriminati in base alla legge antiterrorismo". Lo rende noto l'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Catherine Ashton. Al Palazzo di Vetro per incontrare il segretario generale dell'Onu, la Ashton ha garantito che parlerà del caso dei fucilieri detenuti in India con Ban Ki-moon.