Marò, ricorso italiano ammesso e il governo li rivuole subito a casa

17:37 - La Corte suprema indiana ha ammesso il ricorso dei due marò contro l'utilizzo della polizia Nia antiterrorismo. Il processo in corso presso il tribunale speciale a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone è stato dunque sospeso. La prossima udienza si terrà tra quattro settimane.

Palazzo Chigi: "Immediato ritorno a casa" - "La Corte Suprema indiana ha ritenuto legittima l'istanza presentata dai due Fucilieri Latorre e Girone e si è riservata di decidere nel merito". Così palazzo Chigi che aggiunge: "La posizione del governo resta immutata nel rivendicare con forza la giurisdizione italiana sulla vicenda e nel chiedere l'immediato ritorno dei nostri militari in Italia". "Il governo - prosegue la nota - continuerà a svolgere tutte le azioni internazionali utili a raggiungere quanto prima entrambi gli obiettivi".



Ricorso contesta in toto la giurisdizione dell'India - Come sottolineato da fonti legali al termine dell'udienza, il ricorso ammesso dalla Corte Suprema indiana "contesta in toto il diritto dell'India a condurre l'inchiesta e a giudicare i due fucilieri italiani".



Legale marò: "Soddisfatto" - "Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a far accogliere la nostra posizione e a bloccare la presentazione dei capi di accusa da parte della polizia antiterrorismo Nia", ha commentato a caldo l'avvocato Mukul Rohatgi.