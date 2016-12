Marò, ricorso alla Corte di New Delhi per nuova perizia medica su Latorre

15:06 - Freddy John Bosco, proprietario dell'imbarcazione su cui lavoravano i pescatori morti nell'incidente per il quale sono trattenuti in India i due marò italiani, ha presentato alla Corte Suprema di Delhi un'istanza in cui chiede un esame medico indiano per Massimiliano Latorre, prima che i giudici lo autorizzino a rientrare in Italia per curarsi. Latorre è stato colpito da un'ischemia il primo settembre.

Nella "application", il ricorrente ricorda alla Corte che "è pratica comune verificare la veridicità e la serietà di una malattia", e che "un rapporto di specialisti qualificati dopo un esame medico del paziente è altamente necessario".



Bosco, che sostiene nell'istanza di essere ancora alle prese con le conseguenze dell'incidente del 15 febbraio al largo delle coste del Kerala, aveva firmato alla fine di aprile un'altra istanza in cui chiedeva che il caso dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone tornasse, "dal punto di vista giudiziario", in Kerala.