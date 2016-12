Marò, richiamato l'ambasciatore

09:20 - "Il governo italiano ha disposto l'immediato richiamo a Roma per consultazioni dell'Ambasciatore a New Delhi, Daniele Mancini". Lo ha annunciato la ministro degli Esteri, Emma Bonino, apprendendo la notizia del nuovo rinvio dell'udienza dei marò Latorre e Girone, proveniente da New Delhi. "L'obiettivo principale dell'Italia resta quello di ottenere il rientro quanto più tempestivo in patria dei due fucilieri", ha affermato la Bonino.