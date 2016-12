Marò,Renzi:"India rispetti Italia"

21:47 - Per i marò il "tribunale naturale è evidente che, trattandosi di acque internazionali e venuta meno l'accusa di terrorismo" è quello "internazionale". Lo afferma il premier Matteo Renzi. "La detenzione arbitraria in India è inaccettabile", aggiunge, spiegando che parlerà del dossier anche con Ban ki-moon. "Chiedo rispetto per l'Italia, per due persone sotto accusa ma non considerate colpevoli da nessun tribunale", ha aggiunto.