Marò, pressing dell'Ue sull'India

20:16 - Una riunione di coordinamento dei vertici della Ue a 28 si sta tenendo in queste ore a New York sul caso marò. Al centro dell'incontro c'è la decisione dell'India di sottoporre i due fucilieri alla legge antiterrorismo (il Sua Act), in seguito ai contatti telefonici tra il ministro Emma Bonino e il suo omologo Evangelos Venizelos, presidente a Bruxelles. Previsto inoltre stasera un colloquio telefonico tra la Bonino e il segretario Onu Ban Ki-moon.