12:12 - Salvatore Girone e Massimiliano Latorre "non devono essere processati in India: questa è la linea dell'Italia". Lo ha affermato il ministro Roberta Pinotti, intervenendo in aula del Senato sul dl missioni internazionali, riguardo al caso dei due marò. "Il Paese deve essere unito, perché questo ci dà forza", ha detto il ministro, ricordando il suo incontro, la scorsa settimana con le mogli dei due fucilieri.