08:40 - La missione di 16 parlamentari italiani a New Delhi per incontrare i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone "è nata grazie ad un'iniziativa del M5S". Lo dicono gli esponenti del movimento parlando con i giornalisti al loro arrivo in India. "Siamo stati noi", sottolineano i pentastellati, "i primi a manifestare l'intenzione di voler venire qui a New Delhi" per incontrare i due fucilieri.