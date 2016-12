05:56 - Il ministro della Difesa italiano, Mario Mauro, è giunto a New Delhi, a poche ore dallo svolgimento dell'udienza in Corte suprema in cui si tratterà la vicenda dei fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Mauro, che sta recandosi in ambasciata, aveva detto prima di intraprendere il viaggio di voler essere vicino ai "suoi uomini" in una fase delicata del processo che li riguarda.