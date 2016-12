Marò, India presenti capi d'accusa

08:37 - Nel ricorso presentato alla Corte Suprema indiana sulla vicenda dei marò, l'Italia chiede che "si presentino subito i capi d'accusa senza l'utilizzazione della legge antiterrorismo (SUA Act)", già esclusa dall'Alta Corte del Kerala, o in alternativa che "si autorizzino i marò a rientrare in Italia per attendere il processo". Inoltre nel ricorso si sottolinea l'offesa alla Corte suprema indiana, le cui raccomandazioni sono state disattese.