Marò,governo: merito fermezza Roma

19:02 - "La decisione della Corte Suprema di New Delhi di rinunciare al ricorso alla legge antiterrorismo è il risultato della ferma opposizione dell'Italia". Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il governo commenta la scelta dell'India di non applicare il "Sua act" nel procedimento contro i marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. "L'esecutivo continuerà sulla strada dell'internazionalizzazione della vicenda", si legge in una nota.