Marò, governo India riesamina caso

06:52 - Il governo indiano starebbe facendo pressioni sul ministero della Giustizia in modo da portare a un riesame della strategia di accusa nella vicenda dei marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. In praticolare, di fronte alle crescenti pressioni contrarie all'applicazione della legge per la repressione della pirateria (Sua Act), sarebbe stato chiesto "di rivedere la sua opinione che in questo caso tale legge potrebbe essere applicata".