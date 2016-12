Marò,governo: bene rientro Latorre

12:31 - Soddisfazione da parte dei membri del governo italiano per la decisione della Corte suprema di New Delhi di permettere a Massimiliano Latorre di rientrare in Italia per curarsi. "I giudici indiani hanno mostrato sensibilità - ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti - ora il nostro pensiero è per Girone". Sulla stessa lunghezza la titolare della Farnesina, Federica Mogherini: "Adesso necessaria una soluzione definitiva" per i marò.