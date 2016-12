Marò, esclusa la pena di morte

08:07 - La Procura generale indiana ha presentato in Corte Suprema un'ipotesi di accusa per i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, basata sulla Legge anti-pirateria (Sua Act), in una versione che esclude una richiesta di pena di morte. Si ipotizza un'accusa per violenze in base ad un articolo della legge che comporta fino a dieci anni di carcere. "Vogliamo che i due soldati tornino a casa", ha affermato l'inviato Staffan de Mistura.