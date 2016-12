13:17 - I legali del marò Massimiliano Latorre hanno presentato alla Corte Suprema indiana una richiesta per il suo rientro in Italia "per consentire un suo più rapido e completo ristabilimento" dopo il malore che ne ha reso necessario il ricovero in ospedale a New Delhi. Una prima udienza è in calendario per lunedì 8 settembre, ed è possibile che una decisione possa giungere nel giro di alcuni giorni.

Latorre continua la sua degenza in un ospedale della capitale indiana, in condizioni che continuano ad essere definite buone, alle prese con specifiche terapie motorie. Potrebbe anche essere dimesso già da domenica.