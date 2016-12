06:32 - L'inviato italiano in India per la vicenda dei marò, Staffan de Mistura, ha lasciato Nuova Delhi alla volta di Roma, che raggiungerà nel tardo pomeriggio, per "urgenti consultazioni" con il governo. De Mistura ha spiegato che il suo viaggio è dovuto al fatto che "l'udienza in Corte Suprema del 18 febbraio è della massima importanza per il futuro dei nostri fucilieri di Marina": l'inviato farà ritorno in India domenica.