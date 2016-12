Marò, Cicchitto: "No a pena morte"

14:44 - Se al caso dei due marò italiani, Massimilano Latorre e Salvatore Girone, sarà applicata la "legge antiterrorismo" che prevede la pena di morte, questo atteggiamento "sarà un attacco all'Italia". Parola di Fabrizio Cicchitto, che è in missione a New Delhi in veste di presidente della commissione Esteri della Camera. I due marò, secondo Cicchitto, sono vittime "dell'India e di errori fatti nel passato. Ma del passato non vogliamo parlare più".