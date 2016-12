Marò,Bruxelles:"Siamo preoccupati"

17:44 - Dal Parlamento europeo arriva un accorato appello all'India affinché, sul caso dei due marò, venga rispettato il diritto internazionale. In apertura della plenaria di Strasburgo il presidente Martin Schulz dichiara di "condividere le preoccupazioni dell'Italia sulla lunghezza e i ritardi del caso" e auspica che New Delhi applichi "pienamente e prontamente" le normative della legge internazionale e in particolare "la Convenzione sul diritto del mare".