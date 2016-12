10:32 - "I marò non sono terroristi né pirati". Così il ministro degli Esteri, Emma Bonino, sull'ipotesi che i due fucilieri vengano processati in India in base alla legge anti terrorismo "Sua Act", pur escludendo la pena di morte. Quanto alla linea che terrà il governo dopo la decisione che sarà presa lunedì dalla Corte Suprema, il ministro sottolinea come tutte le opzioni siano sul tavolo.