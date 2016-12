Marò, Bonino: "L'Onu interverrà"

10:42 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "ha assicurato comprensione e una sua successiva azione nei confronti delle autorità indiane". Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino, riferendo in aula al Senato sulla vicenda dei marò arrestati in India, dopo la telefonata della notte scorsa con Ban Ki-moon. L'obiettivo, ha continuato la Bonino, è di "riportare in Italia con dignità" Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.