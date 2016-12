14:55 - Il governo indiano annuncerà entro il 3 febbraio la propria decisione sul futuro di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò detenuti per l'omicidio di due pescatori scambiati per pirati. Lo ha reso noto Emma Bonino. "I ministri delle Finanze e del Commercio di New Delhi hanno assicurato il loro impegno a rispettare la scadenza imposta dalla Corte suprema indiana", ha spiegato la titolare della Farnesina.