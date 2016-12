19:54 - Dopo il consiglio dei ministri degli Esteri della Ue, Emma Bonino ha spiegato che per quanto riguarda il caso marò l'Italia può contare su una solida alleanza "che abbiamo costruito in questi mesi". A dimostrarlo la presa di posizione dell'Alto rappresentante, Catherine Ashton, che ha parlato di "enormi implicazioni" e ha definito "inaccettabile" l'accusa per i due fucilieri formulata secondo la legge anti-terrorismo.