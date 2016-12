Marò,Bonino:assurdo assenza accuse

12:16 - "E' sconcertante che dopo due anni non ci siano ancora i capi di imputazione nei confronti dei marò italiani". Lo ha ricordato il ministro degli Esteri, Emma Bonino, auspicando che lunedì, quando si riunirà la Corte Suprema indiana, "escano almeno i capi d'accusa". "I nostri marò erano in servizio - ha sottolineato la titolare della Farnesina - . Quindi non si può applicare la legge antiterrorismo", che prevede la pena di morte.