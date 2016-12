08:14 - La Corte Suprema indiana sta per esaminare l'istanza presentata dal team dei legali della difesa in cui si chiede l'autorizzazione al rimpatrio in Italia di Massimiliano Latorre. A New Delhi gli avvocati sono già sul posto e mettono a punti gli ultimi dettagli della presentazione della loro "application". Il caso dovrebbe essere preso in considerazione verso le 12-12.30 locali (8.30-9 italiane).