15:15 - "L'Italia è disponibile a processare i marò in patria, ma intanto chiediamo la loro libertà". Lo ha detto Angelino Alfano, lanciando un forte appello all'Onu. Poco prima del suo incontro a New York con il segretario generale del Palazzo di vetro, Ban Ki-moon, il ministro dell'Interno ha assicurato: "Il nostro Paese non lascerà mai soli i fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone".