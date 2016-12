19:02 - "Il ritorno in Italia del marò Massimiliano Latorre è un atto umanitario del governo indiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. "Non possiamo gioire del successo finale - ha sottolineato il titolare del Viminale - finché non saranno tornati tutti e due non per un'ischemia ma in maniera definitiva".