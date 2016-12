Marò a cronisti: "Dite la verità"

09:15 - Massimiliano Latorre, uno dei due marò incarcerati in India e in attesa di processo, si appella ai cronisti all'ambasciata a New Delhi. "Scrivete la verità - dice il fuciliere di marina - perché altrimenti è un male. Ci sono due inchieste aperte. Non posso essere io a chiarire le cose". Per avere un quadro più chiaro della vicenda ha quindi invitato "a riascoltare l'intervista al comandante in seconda della petroliera Enrica Lexie Noviello".